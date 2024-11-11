AKP'nin Ümit Özdağ'ı 'bitirme projesi' kulislerde: Başına çoraplar örülecek

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
AKP'nin Ümit Özdağ'ı 'bitirme projesi' kulislerde: Başına çoraplar örülecek

Gazeteci Barış Pehlivan, Halk TV'deki canlı yayında Ümit Özdağ’a ilişkin AKP’nin müdahale planları olduğunu öne sürerek "Ümit Özdağ’ın başına başka çoraplar örülmeye çalışılıyor" şeklindeki ifadeleriyle edindiği kulis bilgisi paylaştı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise o iddialara cevap verdi.

Gazeteci Barış Pehlivan Halk TV'deki canlı yayında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a AKP tarafından müdahale edileceğine yönelik çarpıcı bir iddiayı öne sürdü.

Pehlivan, “Kulis bilgisi veriyorum. Ümit Özdağ’ın başına bir şekilde başka çoraplar örülmeye çalışılıyor. Özdağ’a ve Özdağ’ın temsil ettiği politikaya dair iktidarın bir planı var.” şeklinde açıklamada bulundu.

Ümit Özdağ ise bu iddiaya yönelik "Zafer Partisi bütün üyeleri, bütün teşkilatları ve kendisine gönül veren bütün Zafer Partililer ile birlikte her türlü operasyona karşı hazırdır." diye cevap vererek şu ifadeleri kullandı:

"ABD ve AB’de yeni bir kavimler göçü şeklinde gerçekleşen küresel göçe karşı siyasi hareketler yükseliyor ve iktidara geliyor.

Ülkeler kendilerini göçe karşı savunmak amacı ile harekete geçiyor.

Türkiye’yi Asya ve Afrika’nın insan deposu ve Avrupa’nın çöp deposu haline getiren AKP iktidarı ise 13 milyon sığınmacı ve kaçağın vatanlarına dönmesi ve güvenli sınırlar oluşturulması için mücadele eden Zafer Partisi’ne karşı değişik arayışlar içinde.

Zafer Partisi bütün üyeleri, bütün teşkilatları ve kendisine gönül veren bütün Zafer Partililer ile birlikte her türlü operasyona karşı hazırdır."

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