AKP’nin üst düzey isminden olay açıklama: İmamoğlu cezaevinden çıkarsa biteriz! Ünlü gazeteci köşesinden paylaştı...

19 Mart’ta ‘yolsuzluk’ iddialarıyla yapılan operasyon kapsamında tutuklanan İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu yaklaşık 3 aydır tutuklu olarak bulunuyor. İmamoğlu’nun tutuklanması ekonomiyi etkiler CHP kurultayında iptal kararı çıkması ile aynı durumun yaşanacağı AKP kulislerinde konuşulmaya başlandı. Nefes yazarı Nuray Babacan, AKP içerisinde eleştiri yapan hukukçulara ‘aman susun’ uyarısı yapıldığını belirtirtti. Babacan, ilginç bir kulisi daha paylaşarak, “İmamoğlu’nun tutuklanması sürecine ve belediyeye kayyum atanmasına itiraz eden ve partide ikna süreci yürüten AKP’nin üst düzey yöneticilerinden birinin arkadaşlarına, “Bu saatten sonra İmamoğlu cezaevinden çıkarsa aleyhimize olur, biteriz…” demesi…” ifadeleri gündeme bomba gibi düşecek.

AKP İÇERİSİNDEKİ HUKUKÇULARDAN UYARI GELDİ

Nefes yazarı Nuray Babacan, CHP’ye yönelik operasyonlar sistemli biçimde sürmesini değinerek, yerel seçim yenilgisinden sonra genel seçimlerin kendileri için ‘son durak’ olduğunu görenlerin başlattığı bu süreç hem hukuk sisteminde hem de siyasi sistemde çatırdamalara neden olduğunu belirtti. “AKP’de bunun nereye varacağıyla ilgili değişik senaryolar olsa da tüm bu yaşananların kendileri için hayırlı olmayacağını düşünenler az değil. Troller hariç.” diyen Babacan, “CHP’nin 38’inci kurultayının iptali istemiyle açılan davadaki erteleme kararı kimseyi şaşırtmadı. Bir siyasi partinin Yüksek Seçim Kurulu’nun gözetim, denetim ve yetkisinde yapılan ve onaylanan kongresinin ‘mahkemeye düşürülmesi’ AKP içerisinde hukuki açıdan tartışma konusu” dedi.

“AMAN SUSUN…” UYARISI

AKP’li hukukçuların eleştirilerine ise içerden müdahale gelmeye başladı. Babacan, “Siyasi ve hukuki süreçleri bilen AKP’li siyasetçiler, bu açıklamalara itiraz edecek bir şey bulamıyorlar. Arkadaşlarına dedikleri tek şey; ‘Aman susun…” ifadelerini kullandı.

“İMAMOĞLU CEZAEVİNDEN ÇIKARSA BİTERİZ”

Babacan son olarak ilginç bir kulis ile günün bombasını attı. Babacan, “İmamoğlu’nun tutuklanması sürecine ve belediyeye kayyum atanmasına itiraz eden ve partide ikna süreci yürüten AKP’nin üst düzey yöneticilerinden birinin arkadaşlarına, “Bu saatten sonra İmamoğlu cezaevinden çıkarsa aleyhimize olur, biteriz…” demesi…” şeklinde konuştu.