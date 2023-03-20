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  • Müge Anlı’dan ilk açıklama. AKP’nin vekil adaylığı teklif edeceği iddia edilmişti

Müge Anlı’dan ilk açıklama. AKP’nin vekil adaylığı teklif edeceği iddia edilmişti

Müge Anlı, kendisine milletvekilliği teklif edildiği iddialarına kendi canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Anlı, "İktidar kulislerinde benim yüzde 2 ve 2 buçuk oyum olduğuna inanılıyormuş. Bir kere çok az. Sırf 2 buçuğa razı olmam. Bugün aday olsam görün bakalım yüzde kaç oy alıyorum" dedi.

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 12:29
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Akp’nin vekil adaylığı teklif edeceği iddia edilmişti. Müge Anlı’dan ilk açıklama

Müge Anlı’dan ilk açıklama. AKP’nin vekil adaylığı teklif edeceği iddia edilmişti
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Müge Anlı canlı yayında son dakika açıklamasında bulundu. Aldığı mesajla Twitter'da 'Trend Topic' olduğunu öğrenen araştırmacı gazeteci Müge Anlı, "Ben de valla oturduğum yerde niye TT oluyorsam? Hiç haberim bile yok. Benim Twitter'ım da yok" ifadelerini kullandı. Twitter'da neden gündem olduğuna açıklık getiren Müge Anlı "Bana AK Parti'den milletvekilliği teklifi gelmiş" dedi.

MÜGE ANLI'DAN MİLLETVEKİLLİĞİ İDDİALARINA YANIT

"Milletvekilliği teklifi gelmiş bana AK Parti'den. Ama iktidar kulislerinde benim yüzde 2 ve 2 buçuk oyum olduğuna inanılıyormuş." diyen araştırmacı gazeteci Müge Anlı çıkan iddiaları şu sözlerle ti'ye aldı:

"OTURDUĞUNUZ YERDEN ABUK SUBUK HABERLER YAPMAYIN"

"Bir kere çok az. Sırf 2 buçuğa razı olmam. Niye 2.5 olsun ya! Ben bugün kendim aday olsam görün bakalım yüzde kaç oy alıyorum. Hiç! Ama böyle oturduğunuz yerden benimle ilgili abuk subuk haberler yapmayın vallahi. Benim hiç siyasetle alakam yok. Yapmak istersem, onu da biliyorsunuz ki yaparım. Meclis'te de kadınlar görürsünüz, bakanlıkta da kadınlar görürsünüz, ekranda da kadınlar görürsünüz. İstesem yaparım ama yok.

"AŞK OLSUN HİÇ TEKLİF EDEN DE YOK"

Twitter'da falan beni TT yapmayın, ne olduğundan anlamıyorum da. Hiç gelen teklifte yok. Aşk olsun hiç teklif de eden yok. 2.5 oyu da az buldum söyleyeyim"

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