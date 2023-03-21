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AKP'ye adaylık başvurusunda büyük hüsran. Kalesi olan şehirdeki başvuru sayısı şaşırttı

2018'dekinin yarısını bile bulmadı. Yeniden Refah Partisi ve eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten peş peşe "hayır" cevabını alan AKP'de milletvekilliği aday adaylığı için yapılan başvurular beklentileri karşılamadı.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 14:10
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AKP'ye adaylık başvurusunda büyük hüsran

AKP'ye adaylık başvurusunda büyük hüsran. Kalesi olan şehirdeki başvuru sayısı şaşırttı
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Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, 2018 seçimlerinde 8 bin aday adayın başvurduğu AKP’ye 2023 seçimlerinde sadece 3 bin başvurunun olduğunu aktardı.

Aday adayı sayısındaki düşüş üzerine başvuru tarihinin uzatıldığını belirten Nuray Babacan’ın yazısı şöyle:

“Yemek masalarında 2018 yılındaki başvurularla kıyaslama yapılıyor. Görüldü ki; 3 bin kişide kalan ilk başvuru, bir önceki seçimde 8 bindi. Örneğin, Erzurum gibi AKP’nin kalesi olarak bilinen bir yerde sadece 45 kişi aday adayı oldu.

Oysa bu rakam 2018’de 145’di. Diyarbakır’daki başvuru sayısının üç günde 25’de kaldığı ortaya çıktı. Önceki seçimlerde bu sayının 208 olduğu öğrenildi. İşte bu rakamlardan sonra sürenin uzatılmasına karar verildi.

Yarın, katlamalı rakamlar açıklanabilir ama biliyorlar ki hiçbir şey eskisi gibi değil. Ayrıca partide, topun ağzında olanların meraklı bekleyişi sürüyor.

Milletvekili adayları ‘illerdeki karşılığı, hakkındaki iddialar, meclis performansı’ gibi başlıklarla ele alınıyor. 3 dönemliklerin büyük oranda tırpan yiyeceği, çok az istisna olacağı konuşuluyor.”

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