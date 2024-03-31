AKP'ye basılmış oy pusulaları bulundu

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesine bağlı Hilalli Mahallesi'ndeki Hilalli İlkokulu'nda toplu oy kullanmak isteyenlere itiraz eden 1 avukat ile Yeniden Refah Partisi'nden 2 sandık müşahidinin darbedilmesiyle gündeme gelen Şanlıurfa’dan gelen görüntüler görneleri şok etti.

Şanlıurfa’dan gelen görüntüler 61 milyondan fazla seçmenin yaklaşık 208 bin sandıkta oy kullanacağı yerel seçimlerde sandık güvenliğini tekrardan gündeme getirdi.

Yine kavga haberinin geldiği Halfeti’de kaydedilen görüntülerde AK Parti’ye basılmış oy pusulaları gözler önüne serildi. Yeniden Refah Partisi yetkililerinin kayda alıp sosyal medya üzerinden yayınladıkları videoda iki üç gün önceden basılmış olduğu iddia edilen pusulalar gibi daha fazlasının da olduğu iddia edildi.

Videoda konuşan Yeniden Refah Partisi yetkilisi “Tabi kazanamayacaklarını biliyorlar ama her türlü pisliğe başvuruyorlar” diye konuştu.