AKP'ye geçen vekile 50 milyon dolar transfer ücreti. Meclis kürsüsünde açıklandı

İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş, İYİ Parti'den istifa ederek AKP'ye katılan Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu'nun 50 milyon dolar 'transfer ücreti' aldığını meclis kürsüsünde iddia etti.

AKP'ye geçen vekile 50 milyon dolar transfer ücreti. Meclis kürsüsünde açıklandı

Veryansın’ın haberine göre, İYİ Parti’den istifa eden Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, AKP’ye katıldı.

İdris Nebi Hatipoğlu, 2 Kasım’da sosyal medya hesabından açıklama yaparak İYİ Parti’den istifa ettiğini duyurmuştu.

Hatipoğlu’nun AKP’ye katılması tartışılırken, İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş TBMM Genel Kurulu’nda söz alarak, çarpıcı iddialarda bulundu.

İdris Nebi Hatipoğlu’nun AKP’ye geçişi karşılığında 50 milyon dolar ‘transfer ücreti’ aldığını iddia eden Toktaş, arabulucunun da AKP’li Mustafa Varank olduğunu öne sürdü.

Toktaş şunları söyledi:

“Size siyasi rüşvet hikayesi anlatacağım. Bu oyunculardan biri İdris Nebi Hatipoğlu’dur, diğer oyuncu, hatta arabulucusu ise AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank’tır.

Varank 26 Eylül’de Hatipoğlu’nu Eskişehir’deki fabrikasında ziyaret etmişti. Hatipoğlu’nun AKP’ye transferi şaibelidir. Elimde KAP’ın bir belgesi var.

3’üncü ayın 24’ü, 2023 tarihinde güneş enerjisi camları yatırımı olarak, 1 milyar 35 milyon TL (yaklaşık 50 milyon dolar) ve bunun yüzde 25 artırılmasını içeren stratejik teşvik belgesi başvurusu 10. ayın 25’inde onaylanmıştır.

Demek ki Hatipoğlu, transfer ücretini peşin almıştır. Bu belge transfer belgesidir, utanç belgesidir.”

İlgili Haberler
Küresel Piyasalarda kafalar yine karıştı
Küresel Piyasalarda kafalar yine karıştı
DASK fonlarının yatırım yelpazesi genişletildi
DASK fonlarının yatırım yelpazesi genişletildi
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 143. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 143. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Şener Üşümezsoy yeni depremin kaç büyüklüğünde olacağını açıkladı
Şener Üşümezsoy yeni depremin kaç büyüklüğünde olacağını açıkladı
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflar!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflar!
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 7 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 7 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Büyükekşi nasıl tarihe geçti. Hayatımda böyle şey görmedim. Gürel Yurttaş yazdı
Büyükekşi nasıl tarihe geçti. Hayatımda böyle şey görmedim. Gürel Yurttaş yazdı
MasterChef All Star 142. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 142. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Milan taraftarı Donnarumma'ya sahte dolar fırlattı. Büyük tepki yağdı Spor
Milan taraftarı Donnarumma'ya sahte dolar fırlattı. Büyük tepki yağdı
Bülbülan Yaylası karla kaplandı Gündem
Bülbülan Yaylası karla kaplandı
Azerbaycan'da deprem Gündem
Azerbaycan'da deprem
MasterChef All Star 143. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman? Magazin
MasterChef All Star 143. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Kuyumcu açıkladı: Çöpte bulsanız almazsınız alın bana getirin Gündem
Kuyumcu açıkladı: Çöpte bulsanız almazsınız alın bana getirin
Afganistan’da bombalı saldırı: 7 ölü Dünya
Afganistan’da bombalı saldırı: 7 ölü
Mehmet Ali Erbil trafik kazası geçirdi Gündem
Mehmet Ali Erbil trafik kazası geçirdi