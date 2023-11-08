AKP'ye geçen vekile 50 milyon dolar transfer ücreti. Meclis kürsüsünde açıklandı

Veryansın’ın haberine göre, İYİ Parti’den istifa eden Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, AKP’ye katıldı.

İdris Nebi Hatipoğlu, 2 Kasım’da sosyal medya hesabından açıklama yaparak İYİ Parti’den istifa ettiğini duyurmuştu.

Hatipoğlu’nun AKP’ye katılması tartışılırken, İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş TBMM Genel Kurulu’nda söz alarak, çarpıcı iddialarda bulundu.

İdris Nebi Hatipoğlu’nun AKP’ye geçişi karşılığında 50 milyon dolar ‘transfer ücreti’ aldığını iddia eden Toktaş, arabulucunun da AKP’li Mustafa Varank olduğunu öne sürdü.

Toktaş şunları söyledi:

“Size siyasi rüşvet hikayesi anlatacağım. Bu oyunculardan biri İdris Nebi Hatipoğlu’dur, diğer oyuncu, hatta arabulucusu ise AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank’tır.

Varank 26 Eylül’de Hatipoğlu’nu Eskişehir’deki fabrikasında ziyaret etmişti. Hatipoğlu’nun AKP’ye transferi şaibelidir. Elimde KAP’ın bir belgesi var.

3’üncü ayın 24’ü, 2023 tarihinde güneş enerjisi camları yatırımı olarak, 1 milyar 35 milyon TL (yaklaşık 50 milyon dolar) ve bunun yüzde 25 artırılmasını içeren stratejik teşvik belgesi başvurusu 10. ayın 25’inde onaylanmıştır.

Demek ki Hatipoğlu, transfer ücretini peşin almıştır. Bu belge transfer belgesidir, utanç belgesidir.”