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  • AKP’ye yakın anketçinin kamudan 16 ihale aldığı ortaya çıktı. Canlı yayında “Kılıçdaroğlu HDP ve PKK’nın adayıdır” demiş

AKP’ye yakın anketçinin kamudan 16 ihale aldığı ortaya çıktı. Canlı yayında “Kılıçdaroğlu HDP ve PKK’nın adayıdır” demişti

Habertürk canlı yayınında “Kılıçdaroğlu HDP ve PKK’nın adayıdır” dedikten sonra stüdyoyu terk eden AKP’ye yakın anketçi Hilmi Daşdemir’in kamudan aldığı ihaleler ortaya çıktı. Daşdemir’in şirketi Optimar Araştırma, kamu kurumlarından 16 ihale aldı.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 14:53
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AKP’ye yakın anketçinin kamudan 16 ihale aldığı ortaya çıktı

AKP’ye yakın anketçinin kamudan 16 ihale aldığı ortaya çıktı. Canlı yayında “Kılıçdaroğlu HDP ve PKK’nın adayıdır” demişti
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AKP’ye yakınlığıyla bilinen Hilmi Daşdemir’in sahibi olduğu Optimar Araştırma da aldığı ihaleler ortaya çıktı.

Habertürk TV ekranlarında yayınlanan Açık ve Net programına katılıp stüdyoyu karıştıran, “Kemal Kılıçdaroğlu PKK'nın ve HDP'nin adayıdır" diyen Hilmi Daşdemir’in şirketi Optimar Araştırma, kamudan 16 ihale aldı.

Birgün gazetesinden Uğur Şahin’in haberine göre, bu ihaleler kapsamında devletin kasasından Optimar Araştırma’ya 3 milyon 254 bin 271 TL ödendi. O ihaleler şöyle:

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı’ndan 379 bin 581 TL’lik üç ihale.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü’nden 461 bin 999 TL’lik bir ihale.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’nden 389 bin TL’lik bir ihale.

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü’nden 140 bin TL’lik bir ihale.

Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden 198 bin 900 TL’lik bir ihale.

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’ndan 35 bin 500 TL’lik bir ihale.

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan 59 bin 800 TL’lik bir ihale.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan 116 bin 830 TL’lik bir ihale.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’nden 680 bin TL’lik bir ihale.

Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanlığı’ndan 186 bin TL’lik bir ihale.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’ndan (RTÜK) 369 bin TL’lik bir ihale.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Çalışma Genel Müdürlüğü’nden 98 bin 890 TL’lik bir ihale.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan 38 bin 880 TL’lik bir ihale.

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan 99 bin 890 TL’lik bir ihale.

STÜDYOYU KARIŞTIRIP CANLI YAYINI TERK ETTİ

İktidara yakınlığıyla bilinen Optimar Araştırma’nın Başkanı Hilmi Daşdemir, dün katıldığı canlı yayında, “O genel başkanınız Kemal Kılıçdaroğlu PKK’nın ve HDP’nin adayıdır” dedi.

Sesini yükselterek konuşmaya devam eden Daşdemir’e Habertürk TV’deki Açık ve Net programının moderatörü Kübra Par müdahale etti. Daşdemir canlı yayını terk etti.

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