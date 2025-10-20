2’inci açılım süreci devam ederken 11. Yargı paketinde DEM’in ‘umut hakkı’ ve "af" beklentisi geçtiğimiz hafta Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un Meclis resepsiyonu açılışındaki konuşmasında yer almamıştı. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ise iktidara rest çekerek gündemde olan yargı paketinde af olmaması durumunda muhalif duracaklarını açıkladı.

DEM'İN 10 MADDELİK İSTEĞİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başlattığı 2’inci açılım süreci TBMM’deki komisyonda devam ediyor. 11. Yargı paketi ise komisyonun gündemine gelmişti. Yargı paketinde DEM Parti, taleplerini geçtiğimiz haftalarda açıklamıştı. 10 maddelik talep listesini ise şu şekilde sıralamıştık;

1- Herkese aynı nazardan bakan ve herkesi kapsayan anayasal bir yurttaşlık istiyoruz.

2- Keyfilik rejimi değil hukukun üstünlüğünü talep ediyoruz.

3- Kayyumların değil iradenin esas alınması gerektiğini istiyoruz.

4- Sözün, basının ve örgütlenmenin özgürce nefes alabildiği kamusal bir alan olsun istiyoruz.

5- Ana dilde eğitim hakkını istiyoruz.

6- Yerelin sözünün duyulduğu, kararının yerelden filizlendiği bir demokrasi istiyoruz.

7- Terörle Mücadele Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve infaz yasası başta olmak üzere temel yasalarda acilen düzenlemeler yapılsın istiyoruz.

8- Hakikat, adalet ve onarım eksenli bir geçiş dönemi yasasıyla yola revan olalım istiyoruz.

9- Hasta ve siyasi tutsakların bırakılmasını, cezaevlerinin rahatlatılmasını istiyoruz.

10- Siyasi sebeplerle sürgünde bulunan yol arkadaşlarımızın bir an önce kendi topraklarına dönmesini istiyoruz.

YARGI PAKETİNDE DEM'İN İSTEĞİ YOK

DEM’in 10 maddelik isteğindeki af yasası ise geçtiğimiz hafta iktidara yakın gazetelerde paylaşılan yargı paketinde yer almamıştı. Yeni yargı paketi ekim ayı içerisinde Meclis’e geleceği iddia edilmişti. Pakette yol kesme gibi tehlikeli eylemlerin cezası artarken, yaş arttıkça ceza indirimi de azalacak.

Bakan Tunç, yeni yargı paketinde infazla ilgili yapılacak düzenlemeye ilişkin soru üzerine, 11. Yargı Paketi'yle ilgili çalışma taslağını milletvekillerine gönderdiklerini açıklamıştı. Tunç, pakette suça karışan çocukların nasıl yargılanacağına ilişkin mevzuatta düzenlemelerin yer aldığını aktarmıştı.

"BU SIZAN TASLAĞIN RESMİLEŞMESİNİ DAHİ KABUL ETMİYORUZ"

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ise yargı paketinin içerisinde taleplerin yer almamasına rest çekerek ‘muhalefet’ olacaklarını söyledi. Koçyiğit, "'Henüz resmi olarak bize gelmedi' diyor AKP hükümetinin yetkilileri. Adalet Komisyonu Başkanı'na da sordum. Ama sızan hali gerçekse eğer gerçekten durum vahim. Bu AKP taktiğidir; önce sızdırırlar, bir kamuoyunu yoklarlar. 'Kim ne diyor?' diye biraz tepkileri görürler. Ondan sonra da o yasayı resmi zeminlere taşırlar ama biz bu sızan taslağın resmileşmesini dahi kabul etmiyoruz. Gerçek anlamda insan haklarına aykırı bir düzenleme taslağını hep beraber gördük" dedi.