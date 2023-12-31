AKP'yi derinden sarsan ölüm. Kalp krizinden hayatını kaybetti

Kaynak: Haber Merkezi
AKP'yi derinden sarsan ölüm. Kalp krizinden hayatını kaybetti
AKP Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal (31), evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Kısa bir zaman önce Atatürk Şehir Hastanesi'nde fıtık ameliyatı olan ve tedavisine evinde devam eden Uysal, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

BALIKESİR BELEDİYE BAŞKANI SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Acımız büyük. AK Parti Balıkesir Gençlik Kolları Başkanımız, dava arkadaşımız Hüseyin Murat Uysal kardeşimizin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhum kardeşime Allah'tan rahmet, ailesine ve AK Parti teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

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ERDOĞAN’DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, "AK Parti’mizin Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal’ın kalp krizi sonucu vefat etmesinden büyük bir üzüntü duydum. Partimiz çatısı altında nice hizmetlerde bulunan Hüseyin kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm teşkilatımıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

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AKP Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı X’den Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal'ın vefatına ilişkin taziye mesajı paylaştı.

Çelik, "Acımız çok büyük… Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanımız, kardeşimiz Hüseyin Murat Uysal'ı geçirmiş olduğu kalp krizi nedeniyle kaybettik... Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun… Değerli ailesinin ve teşkilatlarımızın başı sağolsun" ifadelerini kullandı.

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