Cebinde yol paran yoktu ben verdim. AKP'yi savunan kocasına kızdı  

Sosyal medya platformu YouTube’da yayın yapan ‘Halkın Haberi’ adlı kanalın İstanbul Eminönü’nde çektiği sokak röportajı seçime sayılı günler kala yeniden gündem oldu. Röportaj sırasında mikrofona konuşan bir çift, düşünceleri yüzünden tartıştı.

Videoda AKP hükümeti döneminde gelen zamlardan bunalan kadın, hükümeti savunan eşine “Cebinde yol paran yok, ben verdim!” diyerek tepki gösterdi.

Instagram'da paylaşılan ve yanında çocukları da olan kadın, “Çocuklarınız için gelecek kaygısı yaşıyor musunuz?” sorusuna, ”Ben daha kendime yetemiyorum ki onlara nasıl yeteyim?” cevabını verdi.

"MEMNUN OLANLARIN BAŞKA GELİRLERİ VAR"

Türkiye’de ekonomiden memnun olduğunu belirten kişilere de cevap veren kadın, “Bu düşüncede olan kişilerin demek ki başka yerlerden gelirleri var. Başkaları onları doyuruyor. Bunu kim söylüyorsa kesinlikle karınlarını başka yerlerden doyuruyorlar. Yalakalıktan başka bir şey yapmıyorlar. Yükselen fiyatlar yüzünden 2 aydır pazara gidip sebze meyve bile alamıyoruz.” dedi.

“Tasarrufu halk mı hükümet mi yapmalı?” sorusuna cevap veren eşi ise, ”Bu genel bir durum. Her gün salatalık yiyeceğimize 2 ayda bir yiyoruz. Eşimin düşüncesi farklı o çok muhalefet. Evde her gün kavga ediyoruz bu konu yüzünden. Devlet yapacağını yapıyor. Devletle bir alakamız yok. Devlet dışındaki fırsatçılardan dolayı çekiyoruz. Hükümetten çekmiyoruz biz. Başımızda Allah eksik etmesin liderimiz var. Allah o fırsatçılardan bizi korusun.” şeklinde konuştu.

"AKBİLİNDE PARA YOKTU BENDEN İSTEDİ"

Eşi ile farklı düşüncelere sahip olan kadın, “Kendisi market alışverişini yapmaz hep ben giderim. Fiyatlardan bile haberi yoktur. Nakit paramız zaten yok hep kredi kartından alıyoruz alacaklarımızı. Cüzdanımda şu an 5 TL var, sabah eşimin akbilinde para yoktu benden istedi parayı.” diyerek çıkıştı.

“Dünya şartlarında bir ekonomi var ve biz de onu yaşıyoruz. Dediğim gibi bu dönemde biraz şükredip biraz tasarruf etmemiz gerekiyor.” diyen eşine “Aynı şekilde düşünmüyorum. Zaten tasarruf ediyorduk artık sıkıyoruz. Markete gittiğimizde artık su bile almak istemiyorum. Dışarıda yemek yemeyi bırakın çocuklarımıza sadece tavuk döner alırdık, onu bile alamaz hale geldik.” sözleriyle cevap verdi.