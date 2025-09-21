Akraba arasında zeytinyağı hırsızlığı! Hala şikayetini geri almadı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Akraba arasında zeytinyağı hırsızlığı! Hala şikayetini geri almadı

Aydın Efeler'de yaşanan bir hırsızlık olayı vicdanları sızlattı. H.S, isimli kadın evindeki zeytinyağının çalındığı ihbarı yaptı. Jandarma yaptığı çalışmada evde hırsızlık yapan kişinin davacının yeğeni olduğunu tespit etti.

Olay, 2 Eylül'de Efeler ilçesinin kırsal Ortaköy Mahallesi'nde meydana geldi. H.S., jandarmayı arayıp evinden 5 bidondaki toplam 300 litre zeytinyağının çalındığı ihbarında bulundu. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin H.S.'nin yeğeni O.T, olduğu belirlendi. Türkmen, halasının yaylada olduğu gün eve girerek zeytinyağlarını aldığını ve 32 bin TL karşılığında sattığını itiraf etti. Vicdan azabı çektiğini belirten Türkmen, zararı karşılamak istedi ancak halası şikayetinden vazgeçmedi.

Jandarma tarafından dün gözaltına alınan T, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

halasinin-evinden-zeytinyagi-calan-suphe-924093-274539.jpg

Son Haberler
Sosyal medyadaki yapay zeka videosuna inanıp dolandırıldı
Sosyal medyadaki yapay zeka videosuna inanıp dolandırıldı
Okan Buruk Konyaspor maçı öncesi kılıcını çekti! 3 isme kulübeyi gösterdi
Okan Buruk Konyaspor maçı öncesi kılıcını çekti! 3 isme kulübeyi gösterdi
Şebekenin ölümcül planı çökertildi! Polisin tuzağına düştüler: Çok sayıda kişi gözaltına alındı
Şebekenin ölümcül planı çökertildi! Polisin tuzağına düştüler: Çok sayıda kişi gözaltına alındı
Bayrampaşa Belediyesi'ndeki seçimde gözler 3'üncü turda! AKP'nin adayı önde
Bayrampaşa Belediyesi'ndeki seçimde gözler 3'üncü turda! AKP'nin adayı önde
Bandırma’da edebiyat şöleni: Kitap günleri başladı!
Bandırma’da edebiyat şöleni