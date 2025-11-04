Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi’nde akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

1 YARALI VAR

Meydana gelen kavgada M.A (51), isimli kişi vücuduna isabet eden mermiden dolayı yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kavgayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Soruşturma sürüyor.