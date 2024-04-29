Akraba ziyareti sonu oldu. Balkondan düşerek öldü

Kazım Karabekir Mahallesi 9105. Sokak'ta saat 13.50 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre akrabasına misafirliğe giden Leyla Akyol adlı kadın, 3. kattaki dairenin balkonundan aşağıya düştü.
Talihsiz kadının yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşların, ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemenin ardından Akyol'un hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemelerinden sonra Akyol'un cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.