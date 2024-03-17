Akrabalar arasında muhtarlık kavgası. 1 ölü 4 yaralı

Aralarında şu anki muhtar Mehmet Göker’le birlikte 3 kişinin gözaltına alındığı kavga anı cep telefonu ile kaydedilirken, olaydan sonra bazı evlerde yangın çıktı.

Olay, akşam saatlerinde Harran'a bağlı Konacık Mahallesi'nde gerçekleşti. Şu anki muhtar Mehmet Göçer ile aynı mahallede oturan ve akraba olan Kiraz ailesi üyeleri arasında 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde muhtarlık adayı konusunda tartışma çıktı. Taraflar arasındaki tartışma kısa sürede alevlenerek taş, sopa ve silahların kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında tabancayla açılan ateş sonucu kurşunların isabet ettiği Ali Kiraz ve 4 kişi yaralandı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinde Ali Kiraz’ın hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan 4 kişi ise ambulanslarla Harran ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı. Olayda hayatını kaybeden Ali Kiraz'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

EVLERİ ATEŞE VERDİLER

Yaşanan olayın sonrasında mahalledeki bazı evlerde yangın çıktı. Kundaklama sonucu çıktığı belirtilen yangınlar, itfaiye ekipler tarafından söndürüldü. Jandarma ekipleri iki aile arasında yeni bir olay yaşanmaması için bölgede güvenlik önlemlerini artırdı. 1 kişinin yaşamını yitirdiği kavga ile ilgili sürdürülen soruşturmada mevcut muhtar Mehmet Göçer'in de aralarında bulunduğu 3 kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

SİLAHLI KAVGA KAMERADA

Öte yandan yaşanan kavga ise cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde akraba iki aile fertlerinin kavga ettiği sırada silah sesleri duyuldu. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.