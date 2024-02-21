Akrabalar pazarı birbirine kattı. Müşteri kapma kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Akrabalar pazarı birbirine kattı. Müşteri kapma kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti
İzmir Karabağlar’da pazarcı akrabalar arasında çıkan kavgada 64 yaşındaki adam yeğeni tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Can alan kavga İzmir Karabağlar Özgür Mahallesi’nde meydana geldi. Pazarda balık satan akrabalardan Şerif Şaşı (64) ve oğlu E.Ş. (36) ile Sertif Şaşı'nın kardeşinin oğlu olan M.Ş. (24) ve D.Ş. (22) arasında müşteri kapma kavgası çıktı.

M.Ş. yanında getirdiği tabancayla etraftakilere ateş açtı. Şerif Şaşı, göğsünden ve bacaklarından, oğlu E.Ş. ise bacaklarından yaralandı.

Saldırgan yeğenler olay yerinden kaçtı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Sertif Şaşı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Oğlu E.Ş.'nin ise tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

aw146657-02.jpg

aw146657-01.jpg

Son Haberler
Aydın’da kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı Gündem
Aydın’da kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı
Son dakika... Süper Kupa'nın oynanacağı yer ve tarih resmen açıklandı Spor
Son dakika... Süper Kupa'nın oynanacağı yer ve tarih resmen açıklandı
Galatasaray'ın Sparta Prag kadrosu açıklandı. 4 yıldız kafilede yok Spor
Galatasaray'ın Sparta Prag kadrosu açıklandı. 4 yıldız kafilede yok
Cumhur'un küçük ortağından eski ortağa sert tepki: Özür dile Siyaset
Cumhur'un küçük ortağından eski ortağa sert tepki: Özür dile
Eskişehir’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şahıs tutuklandı Gündem
Eskişehir’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şahıs tutuklandı
Çağlar Söyüncü Fenerbahçe'de kalacak mı? Son noktayı koydu Spor
Çağlar Söyüncü Fenerbahçe'de kalacak mı? Son noktayı koydu
Zeytini yumuşamadan saklamanın formülü bulundu! Sadece biraz eklemek gerekiyor Yaşam
Zeytini yumuşamadan saklamanın formülü bulundu! Sadece biraz eklemek gerekiyor