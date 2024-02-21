Akrabalar pazarı birbirine kattı. Müşteri kapma kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti

Can alan kavga İzmir Karabağlar Özgür Mahallesi’nde meydana geldi. Pazarda balık satan akrabalardan Şerif Şaşı (64) ve oğlu E.Ş. (36) ile Sertif Şaşı'nın kardeşinin oğlu olan M.Ş. (24) ve D.Ş. (22) arasında müşteri kapma kavgası çıktı.

M.Ş. yanında getirdiği tabancayla etraftakilere ateş açtı. Şerif Şaşı, göğsünden ve bacaklarından, oğlu E.Ş. ise bacaklarından yaralandı.

Saldırgan yeğenler olay yerinden kaçtı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Sertif Şaşı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Oğlu E.Ş.'nin ise tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.