Akrabalarına kızdı, dükkanına pankartlar astı. Böylesi görülmedi

Adana’nın Yüreğir ilçesinde yaşayan Şahin Ataban, 3 yıl önce Sinanpaşa Mahallesi’nde ev yemekleri satmak için küçük bir dükkan açtı.

Ancak sürekli olarak zabıtaya şikayette bulunan akrabaları, Ataban’ın iş yapmasını önüne geçti.

‘AKRABALARIM GİREMEZ’ DÖVİZİ ASTI

Ataban en sonunda devamlı olarak sorunlar yaşadığı akrabalarıyla görüşmeyi kesti.

Ayrıca dükkanının girişine de “Akrabalarım oturamaz” ve “Akrabalarım giremez” dövizleri astı.

Dövizleri gören yurttaşlar fotoğraflarını çekerek aile gruplarında ve sosyal medya hesaplarında paylaşmaya başladı.

“AKRABALARINIZLA GÖRÜŞMEYİN”

Hiçbir akrabasından yardım göremediğini anlatan Şahin Ataban, “Ne gelirse akrabadan gelir derler. Yabancıdan bir sorun gelmez. Akrabalarım olmayınca her şeyin sahibi oldum. Ben su satarak bu işlere başladım ve kendi iş yerimi açtım. Akrabalarım beni gördükçe su satıyorum diye küçümsediler. Rabbim onları ters çevirdi ve bana böyle bir yer nasip etti. İnsanlara tavsiyem akrabalarınızla görüşmeyin” dedi.

“DAHA BÜYÜK YAZI ASACAĞIM”

Ataban, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Amca çocuklarımın durumu çok iyiydi ama hiç yardımcı olmadılar bana. Buraya gelmeyen kalmadı. Zabıta, polis, vergi dairesi hepsi geldi. Burada ben ekmeğimin peşindeyim. En sonunda böyle bir yazı astım, akrabalarım da bunu gördüler. Daha büyük bir yer açarsam daha büyük bir yazı asacağım”