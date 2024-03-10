Akrabasını öldürüp canlı yayın açtı, ağladı

Kaynak: DHA
Akrabasını öldürüp canlı yayın açtı, ağladı
Samsun'un Bafra ilçesinde Bahri Sezgin adlı adam akrabası Ekrem S. tarafından göğsünden ve ensesinden tabancayla vurularak öldürüldü. Cinayeti işleyen Ekrem S. daha sonra sosyal medyada canlı yayın açtı.

Jandarmaya teslim olmaya giderken yolda sosyal medyadan canlı yayın açan Ekrem S., "Tabancamı aldım, teslim olmaya gidiyorum. Abla hallettim, siz daha korkmayın. Namusumuzu temizledim" dedi ve ağladı.

Olay, Bafra ilçesine bağlı Mustecep Mahallesi’nde gerçekleşti. Ekrem S., husumetli olduğu akrabası Bahri Sezgin'e bilinmeyen nedenle tabancayla ateş açtı. Sezgin, göğsüne ve ensesine isabet eden kurşunla yaşamını kaybetti.

TESLİM OLMAYA GİDERKEN YOLDA CANLI YAYIN AÇTI

Olayın sonrasında aracıyla jandarmaya teslim olan Ekrem S., buraya gittiği sırada ise sosyal medya hesabından canlı yayın açtı. Canlı yayında konuşan Ekrem S., "Tabancamı aldım, teslim olmaya gidiyorum. Herkes bir gün öğrenir neyin ne olduğunu. Abla hallettim, siz daha korkmayın. Namusumuzu temizledim" diyerek ağlamaya başladı.

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