Akrabasını vurup polisten kaçarken intihar etti: 2 ölü

Samsun'da bir kişi akrabasını tabancayla vurup yaya olarak kaçarken polise yakalanacağını anlayınca kafasına tabancayla ateş açıp intihar etti.

KAYNAK: İHA
Akrabasını vurup polisten kaçarken intihar etti: 2 ölü

Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde sabah saat 08.45'te, Yabancılar Pazarı'nda ayakkabıcı olan Kemal Yüksel (42), aynı pazarda çadırcı esnafı olan ağabeyinin kayınbiraderi Kadir İş'e (44) tabancayla ateş açarak kafasından ve sol omzundan vurarak ağır yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

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Kemal Yüksel'in yaya olarak Sahil Yolu'nda Sevgi Kafe istikametine kaçtığını Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarından takip eden polis, ekipleri zanlının kaçtığı istikamete sevk etti. Polis aracını fark eden Kemal Yüksel yakalanacağını anlayınca tabancasıyla kendi kafasına ateş ederek intihar etti. Olay yerine giden sağlık ekipleri Kemal Yüksel'in hayatını kaybettiği belirledi.

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Ağır yaralı olarak ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan 2 çocuk babası Kadir İş de yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Kemal Yüksel ile Kadir İş'in daha önce kavga ettikleri, esnafın kavgayı ayırdığı, bu bu yüzden aralarında husumet bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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