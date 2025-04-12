Akran zorbalığı cezasız kalmadı! Kız öğrenciyi darbeden 4 liseli tutuklandı

Ankara'da bir parkta meydana gelen olayda, lisede eğitim gören bir grup kız öğrenci, başka bir kız öğrenciyi darbetti.

DARBEDİP, TEHDİTLER SAVURDU

Gruptakiler, öğrencinin saçından çekip, tekme atarken, bir taraftan da özür diletip, şikayetçi olmaması için tehditler savurdu.

Parktan sonra caddede de aynı şekilde öğrenciyi darbeden ve bu anları cep telefonuyla da kaydeden gruba, yoldan geçen bir vatandaş müdahale etti.

Vatandaşın müdahalesiyle darbedilen öğrenci, grubun elinden kurtarıldı. Darp anına ilişkin video ise sosyal medyada paylaşılınca kısa sürede yayıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Mağdur olan lise öğrencisi S.H.N.’nin ifadesine başvurularak video kaydında olduğu tespit edilen T.N.S., N.K., F.Ü. ve E.N.T. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü görevlilerince Keçiören ilçesindeki ikametlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadeleri alınan Suça Sürüklenen Çocuklar (SSÇ), tutuklama talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi.