Akran zorbalığının yeni tetikleyicisi ortaya çıktı! Uzmanlar önerilerini sıraladı

Yaz tatili, çocuklar için özgürlük ve eğlence anlamına gelirken, uzmanlar bu dönemde artan dijital bağımlılık ve akran zorbalığı riskine dikkat çekti.

Serbest zamanlarını verimli bir şekilde değerlendiremeyen çocuklar, sosyal medya ve dijital platformlarda geçirdikleri kontrolsüz saatler nedeniyle hem psikolojik hem de sosyal sorunlarla karşı karşıya kaldı.

Uzman görüşleri ve son bilimsel araştırmalar, zaman yönetimi becerilerinin eksikliğinin, çocukların dijital dünyada maruz kaldığı riskleri artırdığını ortaya koydu.

DİJİTAL BAĞIMLILIK VE ZORBALIK DÖNGÜSÜ

İletişim uzmanları, dijital bağımlılığın çocuklar arasında yalnızlık, özsaygı eksikliği ve agresif davranışları tetiklediğini belirterek, “Dijital platformlarda geçirilen aşırı zaman, çocukları siber zorbalığa hem mağdur hem de fail olarak daha açık hale getiriyor” dedi.

Journal of Sports Science’ta yayınlanan bir çalışma, ortaöğretim öğrencilerinin boş zamanlarını yönetememesinin dijital bağımlılık düzeylerini artırdığını ve bu durumun akran zorbalığı eğilimlerini güçlendirdiğini ortaya koydu.

Amerikalı çocuk psikoloğu Dr. John F. McNamara, Journal of Child Psychology and Psychiatry’de yayınlanan bir makalesinde, dijital bağımlılığın, çocuklarda empati eksikliğini körüklediğini ve bu durumun siber zorbalık gibi agresif davranışları artırdığını vurguladı. McNamara, “Çocuklar, sosyal medya üzerinden anonim bir şekilde zorbalık yapma eğiliminde. Bu, hem mağdurlar hem de zorbalar için uzun vadeli psikolojik sorunlara yol açıyor” dedi.

ZAMAN YÖNETİMİNİN PSİKOSOSYAL ETKİLERİ

Yaz tatilinde plansız ve denetimsiz zaman geçiren çocuklar, sadece dijital bağımlılıkla değil, aynı zamanda akran zorbalığının yıkıcı etkileriyle de karşı karşıya.

Psikologlar, “Zaman yönetimi eksikliği, çocukların sosyal medya ve oyun platformlarında kontrolsüz bir şekilde vakit geçirmesine neden oluyor. Bu da dijital zorbalığı tetikliyor” diyerek aileleri uyardı.

Yapılan araştırma, akran zorbalığının mağdurlarında anksiyete, depresyon ve okul fobisi gibi sorunların sıkça görüldüğünü gösterdi.

Uzmanlar, “Zorbalık, mağdur çocuklarda özgüven kaybına ve sosyal izolasyona yol açarken, zorbaların da empati eksikliği ve antisosyal davranışlar sergilemesine neden oluyor” dedi.

UZMANLARDAN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Uzmanlar, ailelerin ve eğitimcilerin bu sorunlara karşı proaktif bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini vurguladı.

İngiltere’deki King’s College London’dan çocuk gelişimi uzmanı Dr. Sarah L. Holloway, ebeveynlerin çocuklarına zaman yönetimi becerileri kazandırmasının önemine dikkat çekti.

Holloway, “Çocukların yaz tatilinde dengeli bir program oluşturması, hem dijital bağımlılığı azaltır hem de sosyal becerilerini güçlendirir” dedi.

Psikologlar ise, ailelerin çocuklarını siber zorbalık konusunda bilinçlendirmesi gerektiğini belirterek, “Çocuklar, sosyal medya şifrelerini paylaşmamalı ve rahatsız edici içeriklere karşı nasıl tepki vereceklerini bilmeli. Ebeveynlerin çocuklarıyla açık iletişim kurması, bu tür riskleri azaltmada kritik bir rol oynuyor” dedi.

Sosyal medya platformlarının da sorumluluk alması gerektiği belirtildi. Oxford Üniversitesi’nden teknoloji etiği uzmanı Prof. Dr. Luciano Floridi, sosyal medya şirketlerinin siber zorbalığı önlemek için daha sıkı denetim mekanizmaları geliştirmesi gerektiğini savundu. Floridi, “Algoritmalar, zorbalık içerikli paylaşımları tespit etmede daha etkin olmalı ve bu tür davranışları engellemek için hızlı müdahale etmeli” dedi.

EBEVEYNLERE ÇAĞRI: ÇOCUKLARINIZI İZLEYİN, DESTEKLEYİN

Uzmanlar, ebeveynlerin çocuklarının dijital alışkanlıklarını yakından takip etmesi ve onlara güvenli bir ortam sağlaması gerektiğini vurguladı.

Yaz tatili, çocuklar için bir dinlenme ve yenilenme dönemi olmalı. Ancak, doğru yönlendirme ve bilinçli ebeveynlik olmadan, bu dönem çocuklar için ciddi riskler barındırabilir.

Uzmanlar, ailelerin çocuklarına hem dijital dünyada hem de gerçek hayatta sağlıklı alışkanlıklar kazandırarak, akran zorbalığı ve dijital bağımlılığın önüne geçebileceğini vurguladı.