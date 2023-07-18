Akranları tatilde Zehra Çilingiroğlu şantiyede. Kaya Çilingiroğlu kızını paylaştı

Zehra Çilingiroğlu, 2016'da Londra'da University of Westminister'a kabul edilmişti. İç mimarlık bölümünde eğitim gören Çilingiroğlu, Londra'ya uyum sağlayamayınca bir yıl sonra Türkiye'ye dönmüştü.
Özel bir üniversitenin mimarlık bölümüne kayıt yaptıran ünlü isim, mezun olduktan sonra iş hayatına atıldı. Stajını tamamlayan Çilingiroğlu bir mimarlık şirketinde işe başladı.
ŞANTİYEDE ÇALIŞIYOR
Havaların iyice ısındığı günlerde ünlü isimlerin birçoğu tatil bölgelerine giderken;Kaya Çilingiroğlu, şantiyede çalışan kızı Zehra'nın görüntülerini Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.
Bir binanın iç tasarımında görev alan 25 yaşındaki Çilingiroğlu'nun, duvar dolgusu yaptığı sırada çekilen görüntüsü kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.