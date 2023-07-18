Akranları tatilde Zehra Çilingiroğlu şantiyede. Kaya Çilingiroğlu kızını paylaştı

1997 yılında nikâh masına oturup, 2005 yılında ayrılan şarkıcı Hülya Avşar ile futbol yorumcusu Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu, iş hayatına atıldı. Akranları tatil bölgelerinde deniz ve güneşin tadını çıkarırken, Zehra'nın bir inşaatta duvar dolgusu yaparken çekilen görüntüsü sosyal medyada çok konuşuldu.