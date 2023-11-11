Akrep sokmalarına birebir. İşte mucize ot

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Ölümcül sonuçları olan akrep sokmalarına birebir gelen bingöz otu dikkat çekti.

Bingöz otu; Akrep soktuğunda sürülmesi ve içilmesi iyi gelir.

AKREP SOKMASI BELİRTİLERİ

Akrep sokması belirtileri, o bölgede meydana gelen bazı semptomlarla anlaşılabilir. Akrebin soktuğu bölgede, şiddetli ağrı, uyuşma ve karıncalanma, hafif şişlik ve sıcaklık gözlemlenebilir. Bunun yanı sıra genellikle çocuklarda görülen semptomlara bakıldığında, nefes almada zorluk, istemsiz baş, boyun ve göz hareketleri, terleme, mide bulantısı ve kusma, kalp atışının hızlanması (taşikardi), tansiyonun yükselmesi ve huzursuzluk hali gibi durumlar görülebilir. Ayrıca akrepler tarafından bir kere sokulan insanların, daha sonraki sokmalarda alerjik reaksiyon yaşamaları mümkün hale gelebilir. Bu sokmalar, ağır alerjik reaksiyonların neden olduğu anafilaksi adı verilen ve hayatı tehdit eden bir duruma neden olacak kadar şiddetli olabilir. Bu vakalardaki belirti ve semptomlar; kurdeşen, nefes darlığı, bulantı ve kusmayı içerebilir.

BİNGÖZ OTU NASIL KULLANILIR?

Mizacı sıcak olan ihtiyarlar, çocuklar, kalbi zayıf ve hafakanı olanlar bunu kullanmamalıdır. Çok soğuk ve çok sıcak günlerde de kullanılmamalıdır.

Mideye kuvvet verir, bağırsakların rahatsızlıklarını ve kabızlığını giderici olarak kullanılır. Sıcak şeylerle kullanmak iyidir. Pek sıcak olarak dökülmemelidir. Akrep soktuğunda sürülmesi ve içilmesi iyi gelir. Hamile kadınlar katiyyen içmemelidir.

Bir elma veya ayvanın içini oyup, bu otu doldurduktan sonra kapağını kapatıp, ağaç ile çivilenir, üstünü hamur ile sıvadıktan sonra ekmek pişecek kadar fırında bıraktıktan sonra kullanılır.