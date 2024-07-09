Akşam oturduğu sandalyede sabah ölü bulundu

Antalya Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesinde, 61 yaşındaki Cemil Çelik isimli bir vatandaş, evinin kentsel dönüşüme girmesi ile bir haftadan beridir çadırda kalıyordu. Geçimini emekli olmasından sonra tır şoförlüğü yaparak devam ettiren adam dün akşam saatlerinde arkadaşı ile oturduktan sonra sandalyesinde oturmaya devam etti.

Sabah arkadaşı tarafından hareketsiz bir şekilde bulunan adamı gören arkadaşı durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen ekipler Çelik’in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine Çelik’in oğlu da geldi. Polis ekipleri olay hakkında soruşturma başlattı.