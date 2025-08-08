Akşam yemeği alışkanlıklarınızı altüst edecek araştırma!

Modern yaşamın hızına ayak uydururken, yemek alışkanlıkları da değişiyor. Ancak bilim dünyası, akşam yemeği saatlerinin sadece bir alışkanlık değil, sağlığımız üzerinde derin bir etkiye sahip olduğunu ortaya koydu.

Son yıllarda yapılan araştırmalar, akşam yemeği saatlerinin kilo kontrolünden uyku kalitesine, hatta sinir sistemi sağlığına kadar birçok alanda belirleyici olduğunu gösterdi.

Uzmanlar, biyolojik saatimizle uyumlu yemek zamanlamasının sağlıklı bir yaşam için kritik olduğunu vurguladı.

Harvard Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Frank Scheer liderliğinde yapılan bir araştırma, akşam yemeği saatinin kilo verme sürecinde önemli bir rol oynadığını kanıtladı.

Yayımlanan bu çalışma, saat 17.00’den sonra yemek yemenin kalori yakımını yavaşlattığını ve obezite riskini artırdığını ortaya koydu. Scheer, “Vücudumuzun sirkadiyen ritmi, akşam saatlerinde metabolizmanın yavaşladığını gösteriyor. Erken yemek yiyenlerde açlık hissi azalırken, vücut daha az yağ depoluyor” dedi.

Bu bulgular, akşam yemeğini erken saatlere çekmenin hem kilo kontrolüne hem de genel sağlığa katkı sağladığını gösterdi.

Benzer şekilde, ABD’deki Brown Üniversitesi’nden Doç. Dr. David Barker, özellikle gençlerde akşam yemeği alışkanlıklarının sirkadiyen ritimle bağlantılı olduğunu belirtti. Barker’ın Euronews Health’e verdiği demeçte, “Aşırı kilolu veya obez ergenler, akşam geç saatlerde daha fazla kalori alıyor. Bu, biyolojik saatin yemek yeme davranışlarını etkilediğini gösteriyor” ifadeleri dikkat çekti.

Barker, düzenli uyku ve erken yemek saatlerinin gençlerin fiziksel ve zihinsel sağlığı için kritik olduğunu vurguladı.

İngiltere’deki Surrey Üniversitesi’nden kronobiyoloji uzmanı Dr. Jonathan Johnston ise, akşam yemeği saatlerinin sinir sistemi üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

Johnston’ın verdiği röportajda, “Vücudumuz akşam saatlerinde yiyecekleri hazmetmek için daha fazla enerji harcıyor. Bu, sirkadiyen ritmi bozarak uyku kalitesini olumsuz etkiliyor” dedi.

Johnston’a göre, akşam yemeğini yatmadan en az üç saat önce yemek, sindirim sisteminin rahatlamasına ve uykunun düzenlenmesine yardımcı oldu.

Salk Enstitüsü’nden biyolog Prof. Dr. Satchin Panda, yemek saatlerini optimize etmenin modern yaşamın getirdiği sağlık sorunlarını azaltabileceğini savundu.

NEUROFIT’in kurucu ortağı Andrew Hogue ise, geç saatlerde yemek yemenin sinir sistemi üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini ifade etti.

Hogue, “Yatmadan üç saat önce yemek yemeyi bırakmak, sinir sisteminin iyileşme sürecine odaklanmasını sağlıyor” dedi.

Bilimsel veriler ve uzman görüşleri, akşam yemeği saatlerini yeniden gözden geçirmemiz gerektiğini gösterdi.