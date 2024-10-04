Aksaray tramvay istasyonu tek yönlü kapatılıyor

Kaynak: AA
Aksaray tramvay istasyonu tek yönlü kapatılıyor

Kabataş-Bağcılar tramvay hattının Aksaray istasyonu Kabataş yönü peronu, yarından itibaren geçici süreyle işletmeye kapatılıyor.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yapıldı.

Ordu Caddesi yayalaştırma ve çevre düzenlemesi kapsamında gerçekleştirilecek revizyon ve yenileme çalışmaları nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattının Aksaray istasyonu Kabataş yönü peronunun yarından itibarıyla geçici bir süre işletmeye kapatılacağı ilan edildi.

Açıklamada, "Çalışma süresince, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı ve B1 Halkalı-Gebze Marmaray hatlarına geçecek yolcularımızın Yusufpaşa istasyonunda, M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattına geçecek yolcularımızın Laleli-İstanbul Üniversitesi istasyonunda aktarma yapmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi

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