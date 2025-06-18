Aksaray Üniversitesi’nden hayırsever Yalçın Kulak’a teşekkür plaketi!

Metin Kurt-Aksaray/YENİÇAĞ

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektör Prof. Dr. Arıbaş, Yalçın Kulak ve ailesinin üniversiteye sağladığı katkıların büyük bir anlam taşıdığını vurguladı.

Arıbaş, “Gerek fiziki altyapı, gerek akademik kapasite, gerekse öğrenci sayısı bakımından üniversitemiz sürekli büyüyor. Bu büyümeye şehrimizin hayırsever iş insanları da önemli katkılar sunuyor. Sayın Yalçın Kulak, İslami İlimler Fakültemizin yapım sürecinde gösterdiği destek ile bu gelişime doğrudan katkı sağladı. Kendisine ve ailesine içten şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Üniversitenin gelişiminde dış paydaşların desteğinin vazgeçilmez olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Arıbaş, yapılan katkıların sadece üniversite değil, Aksaray ve ülke genelindeki eğitim kalitesi açısından da çok değerli olduğunu belirtti.

Ziyaret sırasında Rektör Arıbaş, kampüs genelinde sürdürülen yatırımlar ve projeler hakkında da konuklarına bilgi verdi. Görüşme sonunda Kulak ailesine üniversiteye yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür plaketi ve belge takdim edildi.