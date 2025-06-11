Aksaray’a dev yatırım! Tarımda yeni bir çağ başlıyor

Metin Kurt-Aksaray/ Yeniçağ

Cumhuriyet tarihinin en büyük sulama projelerinden biri Aksaray’da hayata geçiriliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Uluırmak Sulama Projesi, 26 Mayıs 2025’te imzalanan dev sözleşmeyle resmen başlamış oldu. 861 milyon TL yatırım bedeline sahip bu proje, Aksaray’ın tarımsal verimliliğini artırarak çiftçilere büyük fayda sağlayacak.

3180 HEKTARLIK ARAZİYE MODERN SULAMA SİSTEMİ

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hamza Aktürk, projenin bölge için büyük bir dönüm noktası olacağını belirterek, altyapı çalışmaları tamamlandığında 3180 hektarlık tarım arazisinin modern sulama sistemine kavuşacağını duyurdu. Bu sayede üretim kapasitesi artacak, çiftçiler daha verimli ve sürdürülebilir bir tarım yapabilecek.

SULAMA ALTYAPISI GÜÇLENİYOR

Proje kapsamında 7658 metre uzunluğunda ana boru hattı, üç adet basınç kırıcı ve 16 adet hat kapama yapısı inşa edilecek. Ayrıca, çeşitli mühendislik sanat yapıları ile sulama sisteminin işleyişini destekleyecek mekanik teçhizatın temini sağlanacak. Bu yapılar sayesinde su kaybı minimize edilecek ve çiftçilerin sulama imkanları kolaylaşacak.

KURAKLIĞA KARŞI STRATEJİK ADIM

Başkan Aktürk, projenin sadece sulama sistemi kurmakla kalmadığını, aynı zamanda kuraklıkla mücadelede önemli bir rol oynayacağını ifade etti. Tarımsal üretimi destekleyerek çiftçilerin mali yükünü hafifletecek olan proje, Aksaray’ın tarımsal geleceğini güvence altına alacak.

TARIMA, EKONOMİYE VE İSTİHDAMA KATKI

Bu büyük yatırım, bölgesel kalkınmaya da önemli katkılar sağlayacak. Ürün çeşitliliği artacak, yıl boyunca tarım yapılabilecek ve kırsalda göçün önüne geçilecek. Tarım sektöründeki bu büyüme, ekonomiyi doğrudan etkileyecek ve yeni istihdam alanları yaratacak.

Başkan Aktürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Aksaray Milletvekilleri Cengiz Aydoğdu ile Hüseyin Altınsoy’a projeye verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. Tarımın sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyan bu yatırımla Aksaray’ın sulama altyapısı güçlenecek, çiftçilere yeni imkanlar sunulacak.

GELECEĞE YÖNELİK STRATEJİK HAMLE

Uluırmak Sulama Projesi, sadece su temin eden bir girişim değil, aynı zamanda Aksaray’ın tarımsal kalkınmasını destekleyen stratejik bir adım. Suya ulaşan toprakla birlikte üretim artacak, çiftçilerin emeği değer kazanacak ve bölgenin tarımsal potansiyeli maksimum seviyeye çıkacak. Bu yatırımla Aksaray, Türkiye’nin gıda güvenliği hedefinde önemli bir rol üstlenecek.