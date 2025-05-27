Aksaray’da 15 yaşındaki çoban dehşeti: 1'i ağır 2 yaralı

AKSARAY / METİN KURT

Olay saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, hayvan otlatma güzergâhı nedeniyle Veyis Ergin ile Mehmet Düzgün arasında daha önce yaşanan gerginlik, bu kez genç N.D.’nin dahil olmasıyla trajik bir hal aldı. Tartışmanın büyümesi üzerine N.D., yanındaki av tüfeğiyle Veyis Ergin’e ateş etti. Kurşunların kasık ve karın bölgesine isabet ettiği Ergin ağır yaralı olarak yere yığıldı. Oğlunun elindeki silahı almaya çalışan Mehmet Düzgün ise tüfeğin yeniden ateş alması sonucu bacaklarından vurularak yaralandı.

Olaya tanık olan Veyis Ergin’in eşi Esma Ergin ve kız kardeşi Sümeyye Kaya, hemen sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, durumu kritik olan Veyis Ergin’i Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Mehmet Düzgün ise yakınları tarafından aynı hastaneye götürüldü. Acil serviste büyük bir endişe ve gözyaşı hâkimdi. Esma Ergin ve Sümeyye Kaya, sağlık görevlilerine “Yaşıyor mu?” diye sorarken gözyaşlarına hâkim olamadı.

Olayı duyan her iki tarafın yakınlarının hastaneye gelmesi üzerine yeni bir gerginliğin yaşanmaması için jandarma ve polis ekipleri hastanede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Jandarma, olayın ardından kaçan N.D.’nin yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlattı. Olay, bölgede büyük bir infiale yol açarken, vatandaşlar çocuk yaşta silah kullanımına ve çobanlık yapan gençlerin denetimsizliğine dikkat çekerek yetkililere çağrıda bulundu.

Savcılık soruşturma başlatırken, sağlık kaynakları Veyis Ergin’in hayati tehlikesinin sürdüğünü bildirdi.