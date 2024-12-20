Aksaray’da 26 suç kaydı bulunan firari şahıs yakalandı

Aksaray’da, hırsızlık başta olmak üzere 26 ayrı suç kaydı bulunan ve 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi T.T. (31), polis ekiplerinin başarılı operasyonu ile yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, cezaevinden firar eden T.T.'nin saklandığı yeri belirledi. Yapılan titiz takip ve istihbarat çalışmaları sonucunda, firari şahıs, gizlendiği adreste düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyon sırasında herhangi bir direniş göstermeyen T.T., gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından T.T., yeniden cezaevine gönderildi. Polis, suçlulara karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.