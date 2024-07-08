Aksaray'da Alev topuna dönen kamyonet kamerada

Alev topuna dönen kamyonet kamerada

Olay, Paşacık Mahallesi'nde Selçuk Bulvarı üzerindeki 1638. Sokak'ta meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, bir marketin önünde park edilmiş olan 51 DY 246 plakalı kamyonet, birdenbire yanmaya başladı.

Kamyonetin kasasındaki geri dönüşüm kağıtlarının tutuşması sonucu çıkan yangında, araç hızla alevler içinde kaldı.

Alevleri fark eden vatandaşlar, durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi ve yangına hortumlarla su sıkarak müdahale etmeye çalışan bazı vatandaşlar oldu.

Alevlerin bir kısmını kontrol altına alan vatandaşlara, kısa süre içinde Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.

İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede tamamen söndürdü ve yangının çıkış nedenini araştırmaya başladı.

Yapılan ilk tespitlere göre, yangın kamyonetin kasasında bulunan geri dönüşüm kağıtlarının tutuşması sonucu çıkmıştı ve kağıtların nasıl tutuştuğu konusunda polis tarafından soruşturma başlatıldı.