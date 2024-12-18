Aksaray’da bıçaklı kavga

Düzenleme: Kaynak: İHA
Aksaray’da bıçaklı kavga

Aksaray'da 2 kişi arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştü. Tartışma sonucunda 1 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Olay, Aksaray'da Zincirli Mahallesi Medaş İş Merkezi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.D. ve K.Y. (19) isimli 2 şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu H.D. belinde taşıdığı bıçağı çıkartarak K.Y.'yi bıçakladı.

Bacağından aldığı bıçak darbesiyle yaralanan K.Y. kanlar içinde yere yığılırken çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı şahıs ambulans gelmeden yakınları tarafından özel araçla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

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Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Polis ekipleri yaptığı incelemenin ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatırken, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Aksaray’da bıçaklı kavga

Aksaray’da bıçaklı kavga

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