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Aksaray'da bir evde kraliyet piton yılanı, kaplumbağa ve sakallı ejderler bulundu

Aksaray'da bir evde ülkeye yasa dışı yollardan sokulan kraliyet piton yılanı, yumuşak kabuklu Çin kaplumbağası, sakallı ejder ile 9 yavrusu ele geçirildi.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 22:34
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Aksaray'da bir evde kraliyet piton yılanı, kaplumbağa ve sakallı ejderler bulundu

Aksaray'da bir evde kraliyet piton yılanı, kaplumbağa ve sakallı ejderler bulundu
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Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ve İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine S.A'nın Kurtuluş Mahallesi'ndeki evinde arama yaptı.

Evin bir odasındaki camlı dolaplarda yurda yasa dışı yollardan sokulan kraliyet piton yılanı, yumuşak kabuklu Çin kaplumbağası, sakallı ejder ile 9 yavrusu bulundu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerince el konulan hayvanlar, Konya Karatay Hayvanat Bahçesine gönderildi.

Polis ekipleri, S.A. hakkında, hayvan kaçakçılığıyla ilgili "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yaptı.

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