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Elektrik buatından uyuşturucu çıktı: 3 gözaltı

Aksaray’da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, bir evin elektrik buatından uyuşturucu madde çıktı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 14:27
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Aksaray'da elektrik buatından uyuşturucu çıktı: 3 gözaltı

Elektrik buatından uyuşturucu çıktı: 3 gözaltı
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İHA'nın haberine göre, Aksaray Gülağaç'taki 3 ayrı ikamete operasyon gerçekleştirildi. Uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda, ilçede 3 şahsın uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde takip başlattı. 

Hilmi S. (24), İlhan K. (26) ve Mehmet B. (32) isimli 3 şahıs ve ilçede bulunan evlerini teknik ve fiziksel takibe alan jandarma ekipleri, bir süre yapılan takibin ardından yeterli delil ve bulgularla operasyon için düğmeye bastı. 

Şafak vakti ilçede bulunan 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 3 şüpheliyi de kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Ev ve eklentilerde yapılan aramalarda; 175 gram kubar esrar, 5 gram metamfetamin, 5 gram kenevir tohumu ve 1 adet uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma aparatı ele geçirildi. 

Arama yapılan evlerden birinde bulunan elektrik buatının içinde de uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

BUAT NEDİR?

şantiye veya inşaat alanlarında elektrik kablolarının ve iletkenlerin bağlantısının yapıldığı iki veya dört çıkışlı bir tür kutudur. 

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