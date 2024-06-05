Aksaray’da eşiyle tartıştı evi ateşe verdi

Dün saat 00.30 sıralarında Aratol Bahçeli Mahallesi 9331’inci Sokak’taki 5 katlı binanın 3’üncü katında meydana gelen olayda, Cüneyt A. isimli şahıs ile eşi Kübra A., bilinmeyen bir sebeple tartıştı. Kübra A., yaşanan tartışmadan sonra evi terk edip, babasının evine gitti ve bir süre sonra yakınlarıyla geri döndü.

EVİN PERDELERİNİ ATEŞE VERDİ

Cüneyt A., kapıyı çalan Kübra A.'ya evin kapısını açmayıp, oturma odasında bulunan perdelerini ateşe verdi. Hızla yayılan alevler tüm odayı kapladı. Çevredeki vatandaşlar yaşanan olayı polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Evi duman kaplayınca Cüneyt A., dışarı çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin gerçekleştirdiği müdahale sonrası kontrol altına alındı.

Cüneyt A., Kübra A. ve ev sahibi Yusuf K.'nin şikayeti sonrası 'Mala zarar verme' suçundan gözaltına alındı. İfadesi alınan daha sonra serbest bırakılan Cüneyt A. hakkında adli işlem başlatıldığı ifade edildi.