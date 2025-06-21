Aksaray’da genç intiharları alarm veriyor: Anahtar Parti’den acil çağrı

Aksaray / Metin Kurt - Yeniçağ

Aksaray’da son dönemde yaşanan genç intiharları kamuoyunu derinden sarsarken, Anahtar Parti Aksaray İl Başkanı Ali Karakuş, çarpıcı bir basın açıklamasıyla yetkililere ve topluma seslendi. “Gençliğin intiharı, toplumun ihmalidir” diyen Karakuş, yaşanan acı olaylara karşı kapsamlı ve kalıcı çözümler üretilmesi gerektiğini vurguladı.

“SADECE BİR BİREY DEĞİL, BİR NESİL SESSİZCE TÜKENİYOR”

Açıklamasında genç intiharlarının yalnızca bireysel travmalarla açıklanamayacağını ifade eden Karakuş, “Bir annenin sessiz çığlığı, bir babanın başını öne eğdiği bu tablo; sistemli bir yalnızlığın ve toplumca görmezden gelinen ruhsal çöküntülerin sonucudur” ifadelerini kullandı.

KARAKUŞ’TAN 5 MADDELİK YOL HARİTASI

Anahtar Parti İl Başkanlığı olarak konuyu sadece bir istatistik değil, insani bir kriz olarak ele aldıklarını belirten Ali Karakuş, çözüm için şu beş temel öneriyi kamuoyuyla paylaştı:

Ruh Sağlığı Millî Güvenlik Kadar Önemlidir: Gençlerin psikolojik sağlığı, ülkenin geleceği açısından stratejik bir meseledir.

Her Okula Psikolojik Destek Sistemi: Rehber öğretmenlerin ötesinde, profesyonel psikolojik destek birimleri kurulmalıdır.

Duygusal İhtiyaçlara Duyarlılık: Eğitim politikaları, sadece akademik başarıya değil, duygusal gelişime de odaklanmalıdır.

Aile Bilinçlendirme ve Sosyal Destek: Aileler ruh sağlığı konusunda bilinçlendirilmeli, sosyal destek mekanizmaları artırılmalıdır.

Adil Eğitim ve İstihdam: Gençlerin umutlarını korumak için eğitimde ve iş hayatında adalet sağlanmalıdır.

“BU ÇAĞRI SADECE GENÇLERE DEĞİL; HEPİMİZEDİR”

Açıklamasının sonunda gençlere moral ve umut aşılayan Karakuş, “Sen değerlisin. Gözyaşların bu ülkenin geleceğine düşen lekedir. Vazgeçme. Biz bu ülkenin anahtarını senin eline vermek için yola çıktık” sözleriyle gençliğe sahip çıkma çağrısını yineledi.

Karakuş ayrıca bu sürecin yalnızca gençlerin değil; ailelerin, öğretmenlerin, yöneticilerin ve tüm toplumun ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayarak, “Takipçisi olacağız” dedi.

TOPLUMUN RUH SAĞLIĞI İÇİN ORTAK SORUMLULUK

Anahtar Parti Aksaray İl Başkanlığı’nın yaptığı bu çağrı, gençliğin karşı karşıya olduğu görünmez sorunların daha fazla göz ardı edilmemesi gerektiğine dair güçlü bir uyarı niteliğinde. Artan genç intiharları karşısında siyasilerden, eğitim kurumlarına, ailelerden sivil toplum kuruluşlarına kadar herkesin elini taşın altına koyması bekleniyor.