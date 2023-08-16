Aksaray'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Geri dönüşüm fabrikasında, dönüşüm malzemelerinin bulunduğu depolama alanında çıkan yangını gören fabrika işçileri durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.
Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.
Geri dönüşüm fabrikasında, dönüşüm malzemelerinin bulunduğu depolama alanında çıkan yangını gören fabrika işçileri durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.