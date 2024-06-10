Aksaray’da hasadı başladı. 200 ton bandında rekolte bekleniyor

Türkiye'de tarım ve hayvancılıkta önde gelen şehirlerden biri olan Aksaray'da, organik sarımsak üreticileri yüzlerini güldüren bir hasat sezonu geçiriyor. Üretici Aydın Öngün (66), bu yıl yağışların bol olmasının üretimi olumlu etkilediğini belirtti.

Öngün'ün oğlu Uğur Öngün (33) ise iklim değişikliği nedeniyle hasadın 15 gün erken başladığını ve bu yılki rekoltenin beklenenden yüksek olduğunu ifade etti.

Uğur Öngün, "2024 sarımsak hasadına başladık. Sarımsaklarımız Türkiye’nin ilk ve tek organik olan sarımsakları. Geçen yıl üretimimiz düşüktü ama bu yıl rekoltemiz biraz daha yüksek. Ortalama dönüm başına 2 ton sarımsak elde ediyoruz. Şu ana kadar yaptığımız hasatlarda ortalama 1 ton 600 kilo ile 1 ton 900 kilo arasında ürün aldık. Ancak hasadın büyük bir bölümü hala devam ediyor. Normalde organik sarımsak üretimi 3. yıldan sonra tam organik olarak gerçekleşiyor. Bu yıl 7. yılımız ve mevsim şartları ile iklim değişikliği nedeniyle hasat 15 gün önden geldi. Başta rekolte konusunda tereddütlerimiz vardı ama şu an beklentilerimizin çok üzerinde bir verim elde ettik. Sarımsaklarımızı Aksaray’ın ata tohumundan geliştirdiğimiz bir çeşit olarak GDO’suz ve tam organik üretiyoruz. 100 dönüm arazide organik sarımsak üretimimiz var ve bu yıl 200 ton rekolte bekliyoruz" diye konuştu.