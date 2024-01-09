Aksaray’da iki tırın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Aksaray-Adana Karayolu Taşpınar mevkiinde meydana gelen kazada, edinilen bilgiye göre, Aksaray’dan Adana’ya giden Ahmet Y. (57) yönetimindeki 01 UY 858 plakalı tır, sağanak yağıştan dolayı kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Konya’nın Cihanbeyli ilçesinden Gaziantep’e giden Mehmet Y. (51) idaresindeki 27 AOU 333 plakalı tuz yüklü tıra arkadan çarptı.
Kazanın ardından hurdaya dönen tır refüje düşerken, kabinde sıkışan sürücü yaralandı. Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sıkıştığı kabinden çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi.
Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ağır olduğu bildirilirken, kazayı anlatan diğer tır sürücüsü Mehmet Y., “Ben seyir halinde gidiyordum. Arkamdan direkt geldi vurdu bana” dedi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.