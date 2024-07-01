Aksaray'da jandarmadan uyuşturucu tacirine darbe

Düzenleme: Kaynak: İHA
Aksaray'da jandarmadan uyuşturucu tacirine darbe

Aksaray'da jandarma ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenledikleri operasyonda 1 kişiyi gözaltına aldı.

Uyuşturucu tacirlerine darbe

Gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramada ise 135 gram sentetik bonzai, uyuşturucu madde kullanma aparatı ve bıçak ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştıkları bir şahsa yönelik çalışma başlattı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde harekete geçen ekipler, şahsın ikametini belirleyerek takibe aldı.

Yeterli delil toplandıktan sonra operasyon için düğmeye basan ekipler, şüpheli R.B.B.'yi evinde kıskıvrak yakaladı.

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