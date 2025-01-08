Aksaray’da jandarmanın denetimine takıldı

Kaynak: İHA
Aksaray’da jandarmanın denetimine takıldı

Aksaray - Adana Karayolu Taşpınar mevkiinde rutin yol kontrolü yapan jandarma, 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan F.K’yi gözaltına aldı.

Edinilen ilgiye göre, Aksaray - Adana Karayolu Taşpınar mevkiinde rutin yol kontrolü yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araç sürücüsü ve yolcu konumundaki şahıslar üzerinde yapılan Genel Bilgi Taramasında (GBT), F.K. isimli şahsın "Yol kesmek suretiyle silahla birden fazla kişi ile yağma" suçundan arandığı ve hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Bunun üzerine F.K. isimli şahıs jandarma ekiplerince gözaltına alınarak İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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