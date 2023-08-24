Aksaray'da kaçak silah operasyonu

Aksaray’da jandarmanın bir ikamete düzenlediği operasyonda, ruhsatsız tüfek ve tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

KAYNAK: İHA
Aksaray'da kaçak silah operasyonu


Edinilen bilgiye göre, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şubesi ekipleri, şehir merkezinde bulunan bir evde ruhsatsız tüfek ve tabanca olduğu bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri, ikamete yönelik bir süre yaptıkları takibin ardından operasyon için düğmeye bastı. Aksaray Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte gerçekleştirilen operasyonda S.K. ve A.K. isimli 2 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 146 adet tabanca fişeği ve 2 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.
Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Öne Çıkanlar
Emekliler sakın bu tuzağa düşmeyin. Yüksek fiyatlara karşı uyarı geldi
Emekliler sakın bu tuzağa düşmeyin. Yüksek fiyatlara karşı uyarı geldi
Remzi Özdemir Merkez Bankası'nın alacağı faiz kararını açıkladı. Piyasalar rahatlayacak mı hayal kırıklığı mı yaşayacak
Remzi Özdemir Merkez Bankası'nın alacağı faiz kararını açıkladı. Piyasalar rahatlayacak mı hayal kırıklığı mı yaşayacak
Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? Memur ve emekliler ne kadar maaş alacak?
Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? Memur ve emekliler ne kadar maaş alacak?
Şansal Büyüka Süper Lig maçlarında neler olduğunu açıkladı: Duyduklarıma gördüklerime inanamıyorum
Şansal Büyüka Süper Lig maçlarında neler olduğunu açıkladı: Duyduklarıma gördüklerime inanamıyorum
MasterChef All Star 66 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 66 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Kassandra Merkez Bankası'nın faiz kararını 1 gün önceden açıkladı
Kassandra Merkez Bankası'nın faiz kararını 1 gün önceden açıkladı
Son Haberler
Bakın hangi tehlikeli hastalığın habercisi. Sivilcelere dikkat Sağlık
Bakın hangi tehlikeli hastalığın habercisi. Sivilcelere dikkat
Arda Turan beğendi. Eyüpspor transferi için bonservis rekoru kırmayı göze aldı Spor
Arda Turan beğendi. Eyüpspor transferi için bonservis rekoru kırmayı göze aldı
İngiltere'de 24 bin doktor greve gitti Dünya
İngiltere'de 24 bin doktor greve gitti
Yılbaşından itibaren 1102 terörist etkisiz hale getirildi Güncel
Yılbaşından itibaren 1102 terörist etkisiz hale getirildi
Samsun'da pompalı tüfekle vurulan genç hayatını kaybetti Güncel
Samsun'da pompalı tüfekle vurulan genç hayatını kaybetti
Hande Erçel ile Burak Deniz'in yeni dizisinde olay sahne. Yorum yağdı Magazin
Hande Erçel ile Burak Deniz'in yeni dizisinde olay sahne. Yorum yağdı
İran'da silahlı saldırı: 1 polis öldü, 2 polis yaralandı Dünya
İran'da silahlı saldırı: 1 polis öldü, 2 polis yaralandı