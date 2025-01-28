Aksaray’da kaçakçılara darbe

Düzenleme: Kaynak: İHA
Aksaray’da kaçakçılara darbe

Aksaray'da ekipler kaçakçılara geçit vermiyor. Operasyon neticesinde KOM ekipleri 3 şahsı gözaltına aldı.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, 3 şahsın kaçak silah ve sigara ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan KOM ekipleri 2 iş yerine yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 3 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ve şarjör, 61 adet fişek, 440 adet gümrük kaçağı sigara, 5 bin 400 adet gümrük kaçağı boş makaron, 12 bin adet gümrük kaçağı dolu makaron ele geçirdi.

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