Aksaray’da kaçakçılara darbe

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, 3 şahsın kaçak silah ve sigara ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan KOM ekipleri 2 iş yerine yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 3 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ve şarjör, 61 adet fişek, 440 adet gümrük kaçağı sigara, 5 bin 400 adet gümrük kaçağı boş makaron, 12 bin adet gümrük kaçağı dolu makaron ele geçirdi.