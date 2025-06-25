Aksaray’da Kaçakçılığa Darbe!

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla kaçakçılara göz açtırmadı. İl genelinde yapılan risk analizleri sonucu yürütülen 5 ayrı operasyonda, kaçak ve sahte ürünlere büyük darbe vuruldu.

Gerçekleştirilen operasyonlarda; 32 litre sahte etil alkol, 1,75 litre sahte viski, 2 adet sigara sarma makinesi, 180 kilogram gümrük kaçağı kıyılmış tütün, 61.400 adet bandrolsüz boş makaron, 8.000 adet bandrolsüz dolu makaron, 830 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Yapılan titiz çalışmalar neticesinde toplam 8 şüpheli şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, halk sağlığını tehdit eden ve devletin vergi kaybına neden olan kaçakçılık faaliyetlerine karşı mücadelenin aralıksız devam edeceği vurgulandı.

KOM ekipleri, kararlılıkla sürdürdükleri çalışmalarla hem yasa dışı ticareti hem de kamu düzenini tehdit eden suç örgütlerini hedef almaya devam ediyor.