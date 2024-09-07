Aksaray'da kafede oturan adama kurşun yağdıran kadınla ilgili önemli gelişme



Aksaray’da meydana gelen korkunç bir olayda, kafede oturan bir adama kurşun yağdıran ve güvenlik kamerasına yansıyan kadının adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Aksaray-Ankara karayolu üzerindeki Çiftlik Mahallesi'nde bulunan bir kafede gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, B.S. (36) adlı kadın, kendisiyle ilişkiye girdiği ve adını çıkardığı iddiasıyla A.B. (39) isimli adamı takibe aldı. Kadın, A.B.’yi bir kafede otururken ve yakın bir kişiyle çay içerken buldu. Çantasından çıkardığı tabancayla, kalabalık bir ortamda A.B.'ye ateş etmeye başladı.

Şoke olan A.B., yaralanmasına rağmen can havliyle kaçmaya çalıştı. Bu sırada kafede bulunan diğer müşterilerden bazıları panikle kaçarken, bazıları ise masaların altına saklanarak korunmaya çalıştı. Kafenin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, B.S.’nin yaklaşık 7 el ateş ettiği ve ardından hiçbir şey olmamış gibi tabancasını çantasına koyarak kafeden ayrıldığı görülüyor.

Olayın hemen ardından, B.S.’nin hedef aldığı A.B., çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Yardım ekiplerine haber verilmesi üzerine Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan A.B.’nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenilirken, hastanede yaşadığı olay hakkında kameralar önünde yaptığı açıklamada, "Aldatıyormuşum, onunla ilişkiye giriyormuşum. Böyle bir şey yok. Benimle ilişkiye girdiğini söylemiş kocasına" şeklinde konuştu.

B.S., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Kadının üzerinde yapılan aramada suç aleti olan tabanca da ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından, adli makamlara sevk edilen B.S., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın detayları ve B.S.’nin motive olduğu iddialarıyla ilgili soruşturma devam ediyor. Bu tür trajik olayların toplumda yarattığı güvenlik endişeleri ve adaletin yerini bulması konusundaki beklentiler, tüm dikkatleri üzerine çekmiş durumda.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Yavaş, "Rakibimiz artık AK Parti falan değil. Görünen o ki, bundan sonra biz sadece ve sadece savcı, adliyeler ve güvenlik güçleriyle karşı karşıya geleceğiz" dedi. Bu açıklama, Yavaş'ın belediye yönetimi üzerindeki baskılara ve karşılaştıkları zorluklara işaret etti.

Yavaş, belediye hizmetlerini aksatmadan sürdürmeye çalıştıklarını, ancak sürekli olarak çeşitli engellemelerle karşılaştıklarını belirtti. Özellikle, belediyenin projelerinin ve hizmetlerinin hayata geçirilmesinde bürokratik engellerin arttığını vurguladı. Yavaş, "Bizim amacımız Ankara halkına en iyi hizmeti sunmak. Ancak, sürekli olarak önümüze çıkarılan engellerle mücadele etmek zorunda kalıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Yavaş'ın bu açıklamaları, yerel yönetimlerin merkezi hükümetle olan ilişkilerinde yaşanan gerilimleri de gözler önüne serdi. Yavaş, "Bizim tek hedefimiz, Ankaralıların yaşam kalitesini artırmak ve şehrimizi daha yaşanabilir hale getirmek. Ancak, bu süreçte karşılaştığımız zorluklar ve engellemeler, işimizi zorlaştırıyor" dedi.