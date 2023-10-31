Aksaray’da kamyon şarampole devrildi: 2 yaralı

Aksaray'da virajı alamayan gübre yüklü kamyonun şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Aksaray’da kamyon şarampole devrildi: 2 yaralı

Kaza, Aksaray’ın merkeze bağlı Ata Köy yolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, köyden toplanan hayvansal gübreleri köy girişindeki tarlaya götüren İsa A. (59) idaresindeki 07 AKB 976 plakalı kamyon, virajı döndüğü esnada kuma kapıldı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon şarampole devrilirken, hayvansal gübreler şarampole döküldü.

aw066290-04.jpgKaza sonucu sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan Mehmet D. (22) yaralandı. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinden çıkarılan yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

aw066290-02.jpg Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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