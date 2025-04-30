Aksaray’da kan donduran şiddet: Kadını darp edip bıçakladı

Olay, saat 07.30 sıralarında Ereğlikapı Mahallesi 1415 Sokak'ta 3 katlı binanın giriş katında meydana geldi. E.C. A., dini nikahla birlikte yaşadığı T.K.'yi dövüp, sağ bacağı ve kolundan bıçaklayarak kaçtı.

T.K.'nin ilk eşinden olan oğlu M.Ç., gürültüyü duyup odaya geldiğinde annesini kanlar içinde buldu. M.Ç. daha sonra annesinin telefonuyla polisi arayıp yardım istedi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve gelen polis ekipleri, kanlar içindeki kadını ağlarken buldu. Yaralı kadın oğlu M.Ç. eşliğinde ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan E.C.A.'yi yakalamak için çalışma başlattı.