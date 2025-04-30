Aksaray’da kan donduran şiddet: Kadını darp edip bıçakladı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Aksaray’da kan donduran şiddet: Kadını darp edip bıçakladı

Aksaray’da bir kişi dini nikahlı birlikte yaşadığı 39 yaşındaki T.K, isimli kadını darp edip bıçakladıktan sonra kayıplara karıştı. Yaralı kadını evde bulunan 9 yaşındaki oğlu, polisi arayarak yardım istedi.

Olay, saat 07.30 sıralarında Ereğlikapı Mahallesi 1415 Sokak'ta 3 katlı binanın giriş katında meydana geldi. E.C. A., dini nikahla birlikte yaşadığı T.K.'yi dövüp, sağ bacağı ve kolundan bıçaklayarak kaçtı.

T.K.'nin ilk eşinden olan oğlu M.Ç., gürültüyü duyup odaya geldiğinde annesini kanlar içinde buldu. M.Ç. daha sonra annesinin telefonuyla polisi arayıp yardım istedi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve gelen polis ekipleri, kanlar içindeki kadını ağlarken buldu. Yaralı kadın oğlu M.Ç. eşliğinde ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan E.C.A.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Aksaray’da kan donduran şiddet: Kadını darp edip bıçakladı

Aksaray’da kan donduran şiddet: Kadını darp edip bıçakladı

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