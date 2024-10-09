Aksaray’da öğrenci servisi ile tır çarpıştı: 11 Yaralı

Aksaray - Metin Kurt / Yeniçağ

Edinilen bilgilere göre, Sabri K. (58) yönetimindeki 68 plakalı öğrenci servisi, yolun karşısına geçmeye çalışırken, Kadir K. (43) idaresindeki 51 plakalı tır ile kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle servis aracı hurdaya döndü. Olay yerine kısa sürede intikal eden sağlık ekipleri, yaralı öğrenci ve sürücüyü Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti.

Yaralanan öğrencilerin sağlık durumlarının stabil olduğu belirtilirken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kazanın yaşandığı kavşakta güvenlik önlemleri artırıldı.

Kazaya tanık olan çevredeki vatandaşlar, bölgede sık sık kazaların meydana geldiğini ve yol güvenliğinin artırılması gerektiğini dile getirdiler. Olay yerinde incelemelerde bulunan trafik ekipleri, kaza hakkında geniş çaplı soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Kazanın detaylarına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

Fotoğraf: Erkan ALTUNTAŞ