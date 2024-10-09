Aksaray'da öğrenci servisi ile TIR çarpıştı! 11 yaralı

Kaza, saat 07.30 sıralarında Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Osman Gazi Lisesi'ne öğrenci taşıyan Sabri Keskin (58) yönetimindeki 68 S 0310 plakalı öğrenci servisi, kavşakta Kadir Köse'nin (43) kullandığı 51 KP 632 plakalı TIR ile çarpıştı.

Kazada, sürücü Sabri Keskin ve serviste bulunan 16 öğrenciden 10'u yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı 11 kişi, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayı polislere anlatan TIR sürücüsü Kadir Köse, "Böyle bir şey olabilir mi, öğrencilere yazık. Ben ana yoldan gidiyordum. Servis aracı tahliye yoldan gelip bana yandan çarptı. Sonra servisten inen çocukların ağız ve burunlarından kan geliyordu" dedi.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.