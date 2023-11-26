Aksaray’da şiddetli fırtına hayatı felç etti

Aksaray’da dün gece etkisini gösteren kuvvetli rüzgar yerini fırtınaya bıraktı. Fırtına nedeni ile şehir genelinde ağaçlar yerinden söküldü, çatılar uçtu, tabelalar devrildi.

Yaşanan felakette yaralanan olmazken karayollarında da fırtınanın etkisiyle oluşan toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Aksaray Üniversitesi girişinde bulunan üniversitenin tabelası da yerinden koparak yola devrilirken, üniversiteye ait direkteki bayrakla fırtınanın etkisiyle yırtıldı. Bazı ağaçlar araçların üzerine devrilirken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Aksaray Belediyesi ve Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde temizlik ve güvenlik çalışması yaptı. Yola devrilen aydınlatma direkleri de görevliler tarafından kaldırıldı. Savrulan ağaç dalları fırtınanın etkisini gözler önüne sererken şans eseri yaralanan olmadı.

Karayollarında ise fırtınanın etkisiyle oluşan toz bulutu yer yer görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü. Saatte 70 ile 90 kilometre hıza kadar çıkan fırtına nedeniyle şehir genelinde de toz bulutu hakim oldu.