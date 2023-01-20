﻿Aksaray'da taksiye zam

Milli Gazete'nin haberine göre, İstanbul'da ulaşımda yüzde 29.10’luk zam kararıyla birlikte taksi ücretlerine de zam gelmiş, kısa mesafe ücreti 40 TL olmuştu. İstanbul'un ardından Aksaray'da da taksi ücretlerine zam yapıldı.

Taksimetre açılış ücreti 15 liraya çıkarken, kısa mesafe ücreti ise 60 lira oldu.

Aksaraylı taksici Çapan Öztürk, "Önceki yıllara göre müşteri potansiyelinin daha düşük olduğunu düşünüyorum. Vatandaşlarımızın teveccühünü az buluyorum. Yakıt bir ara 30 liraya kadar yükselmişti, o zaman hakikaten durum çok sıkıntılıydı. Ama en son taksimetre ayarı, kısa mesafe indi-bindi ücretinden sonra, mazot bu şekilde stabil kalırsa kurtarır gibi gözüküyor ama tabii duruma bağlı" dedi.